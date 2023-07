Casablanca: des structures médicales et psycho-sociales reflètent la volonté Royale de renforcer l’offre médicale dans la métropole

mercredi, 19 juillet, 2023 à 17:43

Casablanca – Le Centre Médical de Proximité (CMP) – Fondation Mohammed V pour la Solidarité, et le Centre de réhabilitation psycho-sociale du CHU Ibn Rochd, inaugurés par SM le Roi Mohammed VI début avril dernier dénotent, une fois de plus, la volonté du Souverain d’enrichir et de renforcer l’offre médicale et psycho-sociale au profit des populations vulnérables de la métropole, tout en allégeant la pression sur les structures existantes dans la région.

Le CMP et le Centre de réhabilitation psycho-sociale, qui ont mobilisé des investissements respectifs de 73 MDH et 10,5 MDH, bénéficient ensemble à plus de 61.300 personnes par ans (60.000 et 1.300, respectivement) permettant d’améliorer les prestations médicales au profit des citoyens, de consolider l’offre de soins en faveur des populations en situation de vulnérabilité et d’assurer un développement humain global, durable et intégré.

Il s’agit d’objectifs placés au coeur des priorités tracées par SM le Roi, et de la traduction dans les faits des efforts déployés par le Souverain en vue de favoriser l’accès des personnes défavorisées à des soins de santé de base, de proximité et de qualité, et d’assurer un suivi médical périodique et régulier des personnes dont l’état de santé nécessite des consultations spécialisées.

Structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base (niveau 1 et 2) et le réseau hospitalier, le CMP – Fondation Mohammed V pour la Solidarité dessert une population de plus de 300.000 habitants de la ville nouvelle d’Errahma et des zones avoisinantes.

Le nouveau Centre, qui assure une permanence de soins 24h/24 et 7j/7 comporte un pôle des urgences médicales de proximité, une unité de consultations médicales spécialisées, une salle de réveil, un pôle de santé Mère-Enfant et des salles d’examen, de soins, de vaccination et d’échographie.

Doté d’équipements de dernière génération, le Centre abrite notamment une unité de soins bucco-dentaires, une unité d’imagerie médicale, un laboratoire d’analyses médicales, une unité d’hospitalisation (13 chambres doubles), une autre de stérilisation et une pharmacie.

Pour sa part, le Centre de réhabilitation psycho-sociale du CHU Ibn Rochd incarne l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain à la promotion du secteur de la santé, en général, et de la santé mentale, en particulier.

Ayant pour mission de prendre en charge les patients présentant un handicap psychique induit par des pathologies mentales graves et chroniques, cette structure d’une superficie couverte de 2.100 m2, compte un pôle thérapeutique comportant des salles de psychologie, de psychiatrie, d’ergothérapie et d’évaluation fonctionnelle, ainsi qu’un pôle socio-éducatif.

Grâce à des ateliers thématiques (cuisine-thérapie, arts plastiques, poterie, coiffure-esthétique, informatique…), le centre permet aux patients de rompre avec l’isolement provoqué par la pathologie mentale, comme il favorise le développement de leurs capacités relationnelles, l’acquisition de certaines compétences professionnelles et l’amélioration de leur sentiment de bien-être.

Ces projets viennent s’ajouter aux multiples initiatives médico-sociales menées par la Fondation et destinées au renforcement de la cartographie de l’offre de soins au niveau de la région, via notamment la création de Centres médicaux de proximité au quartier Sidi Moumen, et de Centres médicaux de proximité “spécifiques” à l’arrondissement Sidi Othmane (Centre de Santé de niveau II), et à l’arrondissement Moulay Rachid (Centre médico-psycho-social).