Casablanca : Trois individus interpelés pour lien présumé avec un réseau actif dans le trafic international de drogue

jeudi, 12 novembre, 2020 à 16:15

Rabat – La police judiciaire de Casablanca a interpellé, mercredi soir, trois individus dont une femme pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue.

Agés entre 19 et 46 ans, les suspects ont été appréhendés dans le cadre des recherches que mène la police judiciaire sur fond de saisie par les services de douane du port de Casablanca d’une quantité de drogues d’environ 1 tonne et 261 kilogrammes de Chira dissimulée dans des cargaisons de zellige et de mosaïque à bord de deux conteneurs destinées à l’exportation vers l’Europe, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de ce réseau et interpeller toutes les personnes impliquées dans cette activité criminelle.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et conjointes menées par les services de la sûreté nationale et de la douane pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes au niveau des passages frontaliers du Royaume, conclut le communiqué.