Casablanca: Vaste opération de désinfection pour la réouverture de la Mosquée Hassan II

lundi, 13 juillet, 2020 à 18:48

Casablanca – La Mosquée Hassan II de Casablanca a connu, lundi, une vaste opération de stérilisation et de désinfection, en vue de sa réouverture mercredi prochain à compter de la prière d’Addohr, à l’instar de l’ensemble des mosquées du Royaume.

Cette action s’inscrit dans le cadre des préparatifs des responsables de ces lieux de culte pour accueillir les fidèles dans des conditions appropriées, suite à la décision du ministère des Habous et des Affaires islamiques de rouvrir les mosquées sur l’ensemble du territoire national.

Les opérations, menées par les équipes de la société de développement local “Casablanca Baia”, répondent au souci de précaution et de prévention suivi dans les différentes aspects de la vie sociale pour enrayer la diffusion de pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le directeur de l’édifice religieux, Mabrouk El Miloud, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la Fondation de la Mosquée Hassan II a entamé, en coordination avec la délégation régionale des Affaires islamiques et ladite société, une large opération de désinfection dans les salles de prière (hommes et femmes) et autres locaux pour endiguer le virus et protéger les fidèles.

Il a également souligné l’engagement de la Fondation de se conformer aux règles d’hygiène et aux mesures barrières prises par les autorités en toute responsabilité pour garantir la sécurités des fidèles, à travers la mise à disposition du gel hydroalcoolique, la mesure de température à l’entrée de la mosquée, le port obligatoire des masques et le respect de la distanciation d’un mètre et demi entre les pratiquants.

M. El Miloud a rappelé la nécessité d’avoir son tapis de prière, notant que l’administration de la mosquée a mis en place des affiches de sensibilisation à l’entrée, alors que les sanitaires resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Pour ce qui est de la capacité d’accueil de la mosquée qui atteint 25.000 personnes lors des jours ordinaires, elle sera réduite à 1.000 fidèles en ces circonstances exceptionnelles, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, la directrice de la communication de “Casablanca Baia”, Jihane Abdelhafid, a indiqué, dans une déclaration similaire, que la SDL a entamé les opérations de désinfection dans les lieux de culte juste après l’annonce de la réouverture des mosquées du royaume, dans le cadre d’un plan d’action approuvé par l’ensemble des acteurs concernés.

Cette initiative intervient également, selon elle, dans le sillage de la levée progressive des mesures de l’état d’urgence sanitaire déployées pour faire face à cette pandémie et pour garantir la sécurité des fidèles.

Après avoir rappelé la mobilisation tous azimuts de “Casablanca Baia” depuis l’apparition du premier cas de Covid-19 au Maroc, au début du mois de mars dernier, elle a assuré que les produits utilisés dans ces opérations sont agréés par les autorités compétentes et sont conformes aux normes d’hygiène internationales.

A rappeler que le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait annoncé qu’il a été décidé, après consultation des autorités sanitaires et administratives, de rouvrir progressivement les mosquées sur l’ensemble du territoire national pour l’accomplissement des cinq prières à compter de la prière d’Addohr du mercredi 15 juillet, en prenant en considération la situation épidémiologique locale et les conditions de contrôle sanitaire qui seront gérées par des commissions locales à l’entrée des mosquées.

Le ministère a ajouté que les mosquées demeureront fermées pour la prière du vendredi jusqu’à l’annonce, ultérieurement, de la date de réouverture pour accomplir cette prière.