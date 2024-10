Casablanca/INDH : Appel à faire de la formation un pilier de la prise en charge des personnes en situation de handicap

jeudi, 31 octobre, 2024 à 22:40

Casablanca – La formation des agents d’accompagnement devrait être le pilier d’une prise en charge réussie des personnes en situation de handicap, ont plaidé, jeudi à Casablanca, les participants aux Journées d’études organisées par le comité préfectoral de développement humain à la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid.

Dans une déclaration finale, sanctionnant ce conclave de deux jours placé sous le thème “La convergence des interventions, garantie de la qualité des services”, les intervenants ont souligné la nécessité de former les familles, les accompagnateurs et les éducateurs des personnes à besoins spécifiques, qui nécessitent un encadrement spécial adapté à leur handicap.

Les participants à ces journées ont également appelé à multiplier les campagnes de sensibilisation et d’information sur cette thématique cruciale, à travers notamment la réalisation de guides d’information au profit des familles, des écoles et des acteurs associatifs.

Ils ont, en outre, relevé l’importance de renforcer la formation professionnelle des personnes en situation de handicap pour faciliter leur intégration socioéconomique, insistant sur la nécessité du diagnostic et de la prise en charge personnalisée et précoce des enfants pour atteindre des résultats optimaux.

Par ailleurs, les différents intervenants ont été unanimes à souligner la nécessité d’une plus grande présence du débat et des préoccupations des personnes à besoins spécifiques dans les médias, en plus de la facilitation de leur accès aux technologies de l’information et de la communication.

Il s’agit aussi, ont-t-ils relevé, d’améliorer la qualité des services rendus par les centres sociaux au profit de cette frange de la société et de garantir les meilleurs conditions possibles en faveur de leur scolarisation et de leur formation.

Ces journées d’étude ont été une opportunité pour évaluer les projets réalisés en faveur de cette catégorie et pour mobiliser tous les acteurs concernés au niveau de la préfecture, tout en les sensibilisant à l’importance et à la sensibilité de cette thématique. Elles ont aussi offert l’occasion de débattre et d’échanger les idées autour du thème de l’handicap, qui revêt une importance capitale.

Étaient au programme de ces journées d’étude notamment de deux conférences : la première sur les défis et la réalité du handicap au niveau de la préfecture, avec un accent particulier sur les problèmes psychologiques et sociaux auxquels les enfants en situation de handicap peuvent être confrontés, ainsi que les moyens de les gérer et les défis auxquels cette catégorie d’enfants fait face pour accéder aux services sociaux.

Quant à la deuxième conférence, elle était axée sur la réalité et les perspectives de la scolarisation des enfants en situation de handicap au niveau de la préfecture, elle abordera notamment les moyens d’améliorer l’environnement d’apprentissage pour promouvoir l’accès à la scolarisation pour les enfants en situation de handicap, et de garantir une éducation inclusive et efficace pour eux.