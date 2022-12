Casablanca/Nouvel an : Mobilisation de l’ensemble des moyens humains, matériels et logistiques pour veiller à la sécurité des citoyens (Préfet)

samedi, 31 décembre, 2022 à 19:01

Casablanca – La préfecture de police de Casablanca a pris, à l’occasion du nouvel an, un dispositif de sécurité spécial et mobilisé l’ensemble des moyens humains, matériels et logistiques pour veiller à la sécurité et la sûreté des citoyens, a indiqué, samedi, le préfet de police de la capitale économique, Abdellah El Ouardi.

Dans une déclaration à la presse, il a souligné que la préfecture de police a mobilisé l’ensemble des éléments de sécurité, outre des moyens matériels et logistiques modernes jamais déployés pour garantir la sécurité des citoyens, notant que l’objectif principal de la présence des éléments de sécurité est d’interagir avec les appels des citoyens via les postes de commandement et de coordination, qui ont vu le jour cette année.

A cet égard, M. El Ouardi a mis l’accent sur l’importance d’une intervention efficiente et ferme dans le cadre du respect de la loi, précisant que le dispositif de sécurité pris à l’occasion du nouvel an intervient en application des directives du Directeur général de la Sûreté nationale visant à veiller à la sûreté et la sécurité des citoyens.

La Direction générale de la sûreté nationale s’emploie toujours, à cette occasion, à mettre en place un dispositif de sécurité spécial, a-t-il poursuivi, relevant que la préfecture de police a renforcé, à l’occasion du nouvel an, le nombre des éléments de sécurités pour atteindre 6 mille, outre le déploiement de 50 motos de grands cylindres et de nombreux véhicules et la mise en place de barrages judiciaires et administratives.

Pour sa part, le contrôleur général, El Habib Al Kharaf, adjoint du préfet, a souligné qu’à l’occasion du nouvel an, la préfecture de police de Casablanca, à l’instar des préfectures à travers le Royaume, a pris une batterie de mesures préventives en termes de moyens humains et logistiques qui seront déployés sur le terrain pour veiller à la sûreté et la sécurité des citoyens et protéger leurs biens.