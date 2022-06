Casabus opéré par alsa, transporteur urbain officiel du Jazzablanca

Casablanca – Casabus opéré par alsa s’associe au Jazzablanca et accompagne sa 15ème édition en tant que transporteur urbain officiel.

Ce partenariat avec Jazzablanca est une occasion pour réaffirmer son ancrage dans la vie de la ville et son engagement à accompagner ses grands évènements, notamment ceux en lien avec l’art et la culture, relève Casabus opéré par alsa, dans un communiqué.

“Les évènements culturels tels que Jazzablanca sont essentiels pour animer la ville et offrir des espaces de divertissement à ses citoyennes et citoyens, les rassembler, créer des liens et transmettre des émotions”, indiqué le directeur général de Alsa Al Baida, Mehdi Safouane.

“En accompagnant cette 15ème édition, Casabus opéré par Alsa se veut partenaire des moments forts de la ville. Nous souhaitons intégrer davantage le bus à la vie urbaine et consolider notre proximité avec nos client.e.s tout en les fidélisant”, a noté M. Safouane.

Dans le cadre de ce partenariat, Casabus opéré par Alsa assura, à cet effet, les navettes des artistes et celles des festivaliers du 1er au 3 juillet. La marque sera également sur les lieux du festival avec en vedette, le bus, qui se transforme en un univers musical et festif pour l’occasion. Le tapis rouge sera déroulé pour les festivaliers pour découvrir le bus ou se prêter au jeu des selfies.

Le show se poursuit sur les plateformes réseaux sociaux de Casabus opéré par alsa à travers des jeux concours sous le hashtag #Ntla9awf’Jazza. Des centaines de cadeaux sont au rendez-vous avec goodies, cartes abonnements Casabus et des pass Jazzablanca, pour remercier les gagnant.e.s et fidéliser davantage ces clients et fan de la marque sur Facebook.

Placée sous le signe de la reprise et ayant élu domicile à Anfa Park, cette édition plongera la ville dans une ambiance hautement musicale en présence de grands noms de la scène du Jazz nationale et internationale.

Dix jours de festivités en journée comme en soirée débutent dès ce mardi 21 juin et Casabus opéré par alsa compte bien prendre part à la fête et en rapprocher les Casablancaises et Casablancais.