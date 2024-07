CCIS-RSK/Chambre de Commerce, d’Industrie et de l’Artisanat de Guinée : volonté commune de renforcer la coopération économique

samedi, 20 juillet, 2024 à 16:18

Rabat – Le renforcement de la coopération économique a été au centre d’une rencontre, jeudi, entre le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), Hassan Sakhi et le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de l’Artisanat de Guinée (CCIAG), Mamadou Baldé.

A cette occasion, les deux parties ont convenu d’arrêter d’un commun accord un plan d’actions axé principalement sur la mise en place de programmes d’appui aux entreprises et le rapprochement des milieux d’affaires marocain et guinéen, indique la CCIS-RSK dans un communiqué.

Le transfert de savoir-faire et d’expertise marocaine en matière de main d’œuvre qualifiée a également été abordé lors de cette rencontre, ajoute la même source.

De même, cette rencontre a constitué une occasion pour réaffirmer la volonté commune des deux institutions de consolider les relations d’amitié qui lient les deux pays, note le communiqué, rappelant, à cet égard, la signature d’un protocole d’accord lors du Forum économique Maroc-Guinée, tenu en juin dernier à Conakry.