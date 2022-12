Le CCME organise mercredi à Rabat une conférence sur le thème “La migration internationale des jeunes, un chemin heurté vers l’émancipation”

lundi, 19 décembre, 2022 à 17:59

Rabat – Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) organise mercredi à Rabat une conférence sur le thème “La migration internationale des jeunes, un chemin heurté vers l’émancipation”.

La rencontre aura lieu en présentiel et à distance et sera animée par le maître de conférences en sociologie et chercheur à l’Université Aix-Marseille, Mustapha El Miri, indique le CCME dans un communiqué, notant que M. El Miri, exposera les résultats de ses derniers travaux sur la catégorie dite des “mineurs non accompagnés”.

Selon M. El Miri, “le mouvement des jeunes migrants indépendants, bien que limité par le nombre, nous indique de fortes transformations par sa nature. Cette question, souvent abordée par le prisme de l’accueil dans les pays d’arrivée et des débats que cela engendre, n’est que peu saisie pour les enjeux qu’elle recèle”, rapporte le communiqué.

En effet, pour le chercheur, “ces jeunes qui circulent indépendamment de leur famille, ou nous devrions dire indépendamment des figures tutélaires classiques (parents, frontières, droit à circuler, etc.), nous incitent à repenser les approches purement nationales de l’accueil des jeunes migrants: l’enfance et la jeunesse selon les critères des univers occidentaux ainsi que les inégalités dont la perception est souvent cantonnée dans le cadre des frontières nationales”, poursuit la même source.

Cette conférence est programmée dans le cadre d’un cycle de réflexion mené par le Conseil sur cette problématique. Elle fait suite au séminaire sur les “Mineurs en mouvement : dynamiques, politiques publiques et droits”, organisé en février 2022 en partenariat avec l’Université internationale de Rabat (UIR).