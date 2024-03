Le CCME participe à la 29e édition du SIEL, sous le signe “Les Marocains, ambassadeurs des valeurs”

mercredi, 6 mars, 2024 à 19:38

Rabat – Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) prendra part à la 29e édition du Salon de l’édition et du livre (SIEL) qui se tiendra du 9 au 19 mai à Rabat, indique un communiqué du CCME.

La participation du CCME à cette édition s’articule autour du thème “Les Marocains, ambassadeurs des valeurs”. Elle met en valeur les contributions des communautés marocaines dans la préservation et la transmission des valeurs marocaines aux multiples et divers affluents, en interaction permanente avec différentes cultures à travers le monde.

A l’instar des participations précédentes, la programmation du stand du CCME prévoit des séances de dialogue et d’échange entre le public et les différents spécialistes et experts de la question migratoire venus du Maroc et de l’étranger.

En plus des séminaires et tables-rondes, le programme prévoit un espace d’échanges et de dédicaces aux écrivains marocains du monde, le stand du conseil accueillera également une exposition sur les valeurs humaines dans les lettres et discours royaux, en plus de la présentation et l’exposition d’une bande dessinée réalisée par des jeunes marocains d’ici et de l’étranger, en partenariat avec la Fondation Hiba et la Fondation Al Mada, ainsi qu’une série d’ateliers artistiques sur les valeurs humaines, précise le communiqué.

M. Abdallah Boussouf, secrétaire général du CCME, cité dans le communiqué, considère que la présence du conseil et de ses partenaires à cette édition du SIEL s’inscrit dans la continuité de sa précédente participation quant à ses objectifs, que sont, exposer la singularité des valeurs marocaines qui s’étendent à travers l’histoire et les civilisations et communiquer sur leur importance dans le contexte mondial actuel assailli de conflits dans leurs diverses manifestations.

“A travers ses contributions scientifiques et ses espaces de débat qui mettent en avant les réalisations des Marocains du monde, le CCME vise en premier ordre la promotion des valeurs de coexistence, de dialogue et d’acceptation de l’autre, ces valeurs de Tamaghrabit qui constituent une alternative pacifique aux approches violentes et aux discours de haine et de discrimination”, affirme M. Boussouf.

A cette occasion, le CCME présentera ses dernières publications, à commencer par les nouvelles encyclopédies “Tamaghribit”, qui comprennent plus de quarante volumes sur l’identité, la culture, les valeurs, la personnalité et le patrimoine oral marocains. D’autres publications traitant des thèmes de l’islamophobie, de la diplomatie culturelle et sportive, qui alimenteront la bibliothèque du conseil, seront mises à la disposition du lecteur à travers l’application électronique du Conseil CCMEBOOKS, relève la même source.

En marge de cette programmation, les spécialistes des sciences humaines se donneront rendez-vous à la IVe Conférence internationale des sciences sociales, qui se tiendra sous le thème “Migration et valeurs dans un contexte de risque et d’incertitude”, conclut le communiqué.