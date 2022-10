CDG Prévoyance primée au Forum Mondial de la Sécurité Sociale

lundi, 24 octobre, 2022 à 18:00

Marrakech – CDG Prévoyance, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), a remporté le Certificat spécial d’excellence du Forum Mondial de la Sécurité Sociale, l’événement international le plus important dans le domaine de la sécurité sociale.