Célébration à Laâyoune du 10è anniversaire de la création de la DGAPR

vendredi, 27 avril, 2018 à 21:37

Laâyoune – Une cérémonie a été organisée, vendredi, à Laâyoune à l’occasion du 10ème anniversaire de la création de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) au cours de laquelle un hommage appuyé a été rendu aux efforts consentis par cette institution dans le sens de l’humanisation des conditions de détention et du développement de programmes de formation et réinsertion des détenus.