Célébration à Casablanca du 66è anniversaire de la création de la sûreté nationale

lundi, 16 mai, 2022 à 15:58

Casablanca – La préfecture de police de Casablanca a organisé, lundi, une cérémonie à l’occasion de la célébration du 66ème anniversaire de la création de la sûreté nationale.

Cette cérémonie, présidée par le Préfet de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi, a été marquée par le salut des couleurs nationales et la lecture de la lettre d’orientation adressée à cette occasion par le Directeur général de la Sûreté nationale et Directeur général de la Surveillance du territoire, M. Abdellatif Hammouchi.

Dans cette lettre d’orientation, M. Hammouchi a souligné que la célébration de la création de la DGSN va bien au-delà des dimensions de la commémoration d’un anniversaire ou encore du lien entre une histoire glorieuse et un avenir prometteur, mais constitue une occasion annuelle pour procéder à une auto-évaluation des réalisations accomplies au service des questions sécuritaires de la Patrie et des citoyens, prospecter les futurs projets, relever les défis et aplanir les contraintes.

Et de relever qu’au cours de l’année dernière, la DGSN a veillé à poursuivre l’effort d’appui aux mécanismes de répression du crime et de renforcement de la dimension préventive de la police de secours, à travers la généralisation des brigades anti-gangs et des brigades régionales des artificiers au niveau de plusieurs commandements, notant que le Poste central de commandement et de coordination de Casablanca a été également mis en place et les laboratoires de police ont été améliorés de sorte à mettre les sciences et techniques digitales ainsi que les nouvelles technologies au service de la justice et des investigations pénales.

Cette cérémonie qui a été l’occasion de rendre un vibrant hommage aux agents et fonctionnaires de la police pour les efforts inlassables déployés afin de garantir la sécurité des citoyens et protéger leurs biens a été marquée par la remise de Wissams royaux que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu décerner à des cadres de la préfecture de Casablanca.