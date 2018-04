Célébration du 35é anniversaire du jumelage entre Casablanca et Chicago

mercredi, 18 avril, 2018 à 13:29

Casablanca – L’Association marocaine des villes jumelées internationales et Sister Cities international ont célébré, mardi soir à Casablanca, le 35éme anniversaire du jumelage entre la métropole marocaine et la ville américaine de Chicago, en présence d’une pléiade de personnalités des mondes économique, culturel et universitaire.