Célébration du 65è anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le nord du Royaume

jeudi, 1 octobre, 2020 à 13:56

Taza – Le peuple marocain et la famille de la résistance, en particulier, célèbrent au début de ce mois d’octobre, le 65ème anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le Nord du Royaume, une page glorieuse dans la lutte héroïque du peuple marocain pour la libération nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale.

La commémoration de cet événement rappelle la fidélité et la symbiose qui ont régné entre le trône et le peuple pendant cette étape cruciale de la libération et qui met en relief les épisodes glorieux de l’histoire de la résistance des provinces de Boulemane, Taza, Al Hoceima et Nador, en octobre 1955.