Célébration à Nouaceur du 17e anniversaire du lancement de l’INDH

mercredi, 18 mai, 2022 à 19:12

Nouaceur – La préfecture de la province de Nouaceur a célébré, mercredi, le 17e anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), sous le signe “La phase III de l’INDH : une approche renouvelée pour l’inclusion des jeunes”.

À cet égard, le gouverneur de la province de Nouaceur, Abdellah Chater a présidé une cérémonie commémorant l’anniversaire de ce chantier Royal, en présence d’une délégation composée du secrétaire général de la province, du chef du service des affaires intérieures, du président du conseil provincial, des présidents des conseils territoriaux, et de plusieurs personnalités militaires et civiles.

Dans ce sens, le gouverneur a effectué des visites de terrain, partant de la plateforme des jeunes de la province, où il a été procédé au lancement de la plateforme numérique qui sera dédiée à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement à distance des jeunes de Nouaceur en matière d’entrepreneuriat et d’emploi.

Par la même occasion, M. Chater a remis le trophée à l’équipe qui a remporté le tournoi de Ramadan organisé par les jeunes bénéficiaires de la formation professionnelle dans le cadre de l’INDH.

Cette cérémonie a également été marquée par des témoignages de jeunes porteurs de projets bénéficiaires du soutien financier du programme III dans le cadre de l’esprit entrepreneurial, en vue de mettre en avant leur expérience réussie dans ce domaine.

Il a également été procédé au lancement du “Village des jeunes entrepreneurs” qui sera organisé à Errahma-Ouled Ahmed sur une durée de cinq jours.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Ibtissam Ringa, chef de division de l’action sociale à la province de Nouaceur, a indiqué que ce village rassemble les projets agrées par la plateforme des jeunes qui proposent des produits de terroir.

Mme Ringa a, en outre, fait savoir que le village des entrepreneurs se compose de 9 exposants spécialisés notamment en production de miel et d’huiles végétales, et en couture.

De son côté, Soukaina El Ghazi, responsable de la plateforme des jeunes Nouaceur a déclaré que ce village initié à l’occasion du 17e anniversaire de l’INDH a pour objectif de faire connaître les produits des jeunes entrepreneurs lauréats de la 1re promotion de la plateforme.

Pour ce qui est du lancement de la plateforme numérique des jeunes Nouaceur, Mme El Ghazi a souligné que cette dernière permettra aux jeunes de bénéficier de formations en ligne et facilitera leur apprentissage.

Dans une allocution de circonstance prononcée au siège de la province, le gouverneur de la province a présenté le bilan de la troisième phase de l’INDH qui mobilise une enveloppe budgétaire de plus de 144 millions de dirhams pour la création de 188 projets, avec une contribution de l’initiative à hauteur de 61 millions de dirhams.

Le responsable a, en outre, présenté un aperçu du programme III “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, qui a donné lieu à 65 projets d’une enveloppe budgétaire dépassant les 35 millions de dirhams, avec une contribution de l’INDH à hauteur de 23 millions de dirhams.

Pour sa part, Mme Ringa a présenté un exposé détaillé sur le bilan du programme en ce qui concerne la gestion de la plateforme des jeunes et ses antennes, le soutien financier aux jeunes porteurs de projets.

Elle a, dans ce sens, relevé que plus de 35 projets ont été créés et financés dans le cadre de l’esprit entrepreneurial.

“Depuis le lancement de la phase III de l’INDH, le pôle emploi a accueilli, écouté et orienté 1.696 jeunes, tandis que 741 jeunes ont bénéficié d’une formation pour renforcer leurs capacités et leurs soft-skills et 343 autres ont pu décrocher un emploi et s’insérer dans le marché du travail”, a précisé Mme Ringa.

Au terme de cette journée commémorative, la délégation a assisté à la présentation d’un film institutionnel sur les réalisations, les actions et les résultats de la troisième phase de l’INDH.