Célébration à Oujda du 17ème anniversaire de l’INDH

mercredi, 25 mai, 2022 à 21:15

Oujda – Une rencontre de communication a été organisée, mercredi à Oujda, à l’occasion du 17ème anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), célébré sous le thème “Phase III de l’INDH: Une approche renouvelée pour l’inclusion des Jeunes”.

S’exprimant lors de cette rencontre, organisée par le Comité provincial de développement humain (CPDH) d’Oujda-Angad, le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, a souligné que la phase III de l’INDH, lancée en septembre 2018 par SM le Roi Mohammed VI, vise à consolider les acquis des deux premières phases de l’Initiative, tout en recentrant les programmes de l’INDH sur la promotion du capital humain et des générations montantes, l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes et le soutien aux catégories en situation de précarité.

Le nombre de projets programmés au titre de cette 3ème phase au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad a atteint 148 projets, répartis sur les quatre programmes de cette phase, a-t-il précisé, notant que ces projets ont nécessité une enveloppe globale de 95,6 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de l’INDH à hauteur de 72 MDH, et bénéficié à plus de 69.000 personnes.

Le 3ème programme, relatif à l’amélioration du revenu et à l’inclusion économique des jeunes, vise notamment à créer des opportunités d’emploi, en s’appuyant sur 3 piliers principaux, à savoir le renforcement des capacités et l’accompagnement des porteurs de projets et d’idées de projets, le développement des activités économiques et la facilitation de l’inclusion socio-économique des jeunes, et l’encouragement des projets ayant un impact positif.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d’un exposé sur la méthodologie du programme “Amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes” et le bilan des réalisations au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad, en plus d’un exposé sur le bilan de l’action de la Plateforme des jeunes d’Oujda, créée dans le cadre de ce programme, et son rôle en matière d’écoute, d’encadrement, d’accompagnement et de soutien aux porteurs de projets.

L’événement a aussi connu la présentation de quatre projets exemplaires, portés par de jeunes entrepreneurs ayant bénéficié de l’appui de l’INDH, qui leur a permis de concrétiser leurs idées entrepreneuriales et de contribuer à la création d’opportunités d’emploi dans plusieurs secteurs.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, la cheffe de la division de l’action sociale à la préfecture d’Oujda-Angad, Hafida El Handouz, a indiqué que cette rencontre a constitué une occasion pour présenter le bilan des réalisations du programme 3 de la 3ème phase de l’INDH dans cette préfecture, précisant qu’une centaines d’entreprises ont été créées dans ce cadre pour un montant de plus de 13 MDH.

De son côté, Zineb Chaâbani, représentante du bureau d’études chargé de la gestion de la Plateforme des jeunes d’Oujda-Angad, a relevé que cette structure a accueilli, depuis son inauguration le 8 septembre 2020, plus de 5.100 jeunes, dont 333 ont bénéficié d’une formation, en plus de la création de 68 entreprises et coopératives, l’accompagnement de 310 jeunes pour accéder au marché du travail et le financement de 94 projets pour un coût total de 14 MDH, avec une contribution de l’INDH de l’ordre de 58 pc.