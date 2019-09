Célébration à Rabat de la Journée mondiale de l’Institut Confucius

samedi, 28 septembre, 2019 à 23:33

Rabat-Une cérémonie a été organisée samedi à Rabat en célébration de la Journée mondiale de l’Institut Confucius de la langue et la culture chinoises relevant de l’université Mohammed V, en présence d’un parterre de personnalités académiques, diplomates, des journalistes et des étudiants.

Le président de l’Université, Mohamed Rhachi, s’est réjoui de voir l’Institut jouir d’une notoriété à l’échelle mondiale et devenir un modèle en matière d’apprentissage et d’enseignement de la langue chinoise tout en jouant un rôle indéniable dans la promotion des relations d’amitié entre l’Empire du Milieu et divers pays du monde.