Célébration à Salé de la Journée nationale du scoutisme marocain

samedi, 28 mai, 2022 à 18:46

Salé – Une cérémonie a été organisée samedi à Salé en célébration de la Journée nationale du scoutisme (26 mai), sous le thème “Partenaires dans l’Éducation”, à l’initiative de la Fédération nationale du scoutisme marocain (FNSM).

Organisée en présence du ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aouatif Hayar, cette célébration a été marquée par la tenue d’un colloque national consacré aux “enjeux de l’éducation scout dans un monde en mutation”, avec la participation des représentants de départements ministériels et d’ONG œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et de l’enfance.