Le Centre d’addictologie du quartier Sidi Moumen, le neuvième du genre au niveau du Royaume

jeudi, 24 mai, 2018 à 18:57

Casablanca – Le Centre d’addictologie, inauguré jeudi par SM le Roi Mohammed VI au quartier Sidi Moumen à Casablanca, est le neuvième du genre à être réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau du Royaume, a affirmé Hicham El Abed, responsable du pôle action humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

“Il s’agit du neuvième Centre à être réalisé par la Fondation sur les 14 programmés au niveau du Royaume”, a précisé M. El Abed dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration dudit Centre, notant que la réalisation de ce centre vient répondre à un besoin, de plus en plus accru, pour ce type de structure sanitaire au niveau du quartier Attacharouk à Sidi Moumen.

L’action du Centre se fonde sur une approche participative intégrée, a-t-il ajouté, faisant observer que le nouveau centre offre des prestations à la fois médicales et sociales.

M. EL Abed a indiqué, à ce propos, que le pôle médical est encadré par un staff médical spécialisé en addictologie, psychiatrie et en médecine générale, alors que le pôle d’accompagnement social et de réduction des risques est géré par une association spécialisée en la réduction des risques liés à l’usage de drogues.

Cette association, qui a pour objectif l’accompagnement des personnes bénéficiaires, déploie des actions à l’intérieur du Centre, en assurant l’encadrement d’ateliers thérapeutiques, ludiques et éducatifs, et sur le terrain en menant, aux côtés d’associations partenaires, des actions de sensibilisation et de prévention, a-t-il dit.

Outil privilégié de soins, de sensibilisation, de diagnostic, de prévention, et d’accompagnement psycho-social, le nouveau Centre s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les conduites addictives mis en œuvre, depuis 2010, sur Hautes instructions Royales par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en partenariat avec les ministères de la Santé et de l’Intérieur.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation, le Conseil régional de Casablanca-Settat et le Conseil préfectoral de Casablanca, le Centre d’addictologie de Sidi Moumen sera géré par le ministère de la Santé et l’Association Médecins Bernoussi.