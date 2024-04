Le Centre d’addictologie à Safi : Quand l’INDH apporte aux bénéficiaires l’espoir pour une vie meilleure

dimanche, 14 avril, 2024 à 13:27

Safi – Forte de sa philosophie plaçant l’élément humain au cœur de toute dynamique de développement, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui a franchi sa 3è étape, ne cesse sur l’ensemble du territoire national comme au niveau de la province de Safi, de placer l’amélioration des conditions de vie des personnes victimes d’addictologie, au cœur de ses préoccupations majeures.

Pour donner corps et entourer ses actions d’efficacité, l’INDH n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre sur place des Centres d’addictologie ultramodernes, dotés de l’ensemble des équipements nécessaires pour un meilleur suivi, l’accompagnement et un traitement efficace des personnes addictes et par là, parvenir à leur insertion socio-professionnelle et économique. Et ce ne sont nullement les exemples qui manquent comme c’est le cas du Centre d’addictologie aménagé au quartier « Ijnane » dans la ville de Safi.

Construit en deux étages, dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ce Centre compte deux Pôles dont un Pôle Social qui comprend un espace de repos, un espace d’accueil, une Salle d’exposition, des dépendances administratives, une Salle multifonctionnelle (atelier de peinture, atelier de musique, et atelier des travaux manuels), une Salle informatique, une Salle de Sport, et une Salle de réunions, outre un espace vert.

Quand au Pôle médical, il comprend une Salle de traitement fonctionnel, une Salle de traitement alternatif, une infirmerie, une Salle de consultations (médecine d’addictologie), une Salle de consultations (médecine générale), une Salle de consultations (psychologie), une pharmacie ainsi que des dépendances administratives.

Ce centre dont la gestion est assurée par l’association « Nour Essalam » pour la lutte contre la toxicomanie, offre ces prestations à quelque 338 personnes.

Inscrit dans le cadre du programme « Accompagnement des personnes en situation de précarité », ce Centre a nécessité la mobilisation d’une enveloppe budgétaire totale de 36,6 millions de DH entièrement assurés par l’INDH et consacrés au financement des études techniques et architecturales, ainsi que des travaux de construction, d’aménagement et d’équipement.

De son côté, la commune de Safi a pris en charge l’offre de l’assiette foncière, ainsi que les frais de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, alors que la délégation provinciale de la Santé et de la Protection Sociale, s’est engagée à mettre à la disposition de ce Centre, les cadres médicaux et paramédicaux nécessaires, à doter cette structure, des médicaments et équipements médicaux nécessaires, et à assurer l’accompagnement et l’encadrement des membres de l’association gestionnaire.

Dans une déclaration à la MAP, Abderrahim Habbaba, Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province de Safi, a fait savoir que le Centre d’addictologie de Safi a été créé à l’initiative du Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) pour faire face à ce fléau de la toxicomanie.

Ce Centre fait partie d’une série de projets concernant la santé, mis en œuvre par le CPDH de Safi au niveau provincial sur la base d’un diagnostic participatif, a-t-il rappelé, notant que le Centre d’addictologie de Safi joue un rôle de taille en la matière et ce, grâce à l’accompagnement des personnes victimes de toxicomanie, par un staff médical mais aussi par des membres de l’association gestionnaire, à travers la programmation d’une série d’activités à leur profit, étant donné que l’objectif final étant de réussir leur réinsertion socio-professionnelle et économique.

De son côté, Latifa Slaoui, présidente de l’Association Nour Essalam de lutte contre la toxicomanie, a relevé que son Association s’occupe de la gestion du Pôle social au sein de ce Centre qui a vu le jour grâce à l’INDH.

« Sur un total de 338 cas accueillis au niveau de ce Centre, il a été procédé à la réinsertion de plus de 110 cas », s’est-elle félicitée, faisant part de sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’intérêt tout particulier que le Souverain ne cesse d’accorder à cette catégorie sociale pour l’amélioration de leurs conditions socio-économiques.

« Il s’agit d’une réinsertion au sein de la famille, au travail et dans la société. Nous avons réussi cette mission grâce également au rôle de taille que jouent les cadres de la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection Sociale », a enchaîné Mme Slaoui, avant de donner un aperçu détaillé sur les missions et le fonctionnement du Centre d’addictologie ainsi que sur les multiples prestations offertes gratuitement aux bénéficiaires.

Toni Mourad, médecin addictologue au pôle médical du Centre d’addictologie à Safi, a fait savoir, quant à lui, que le Centre qui a ouvert ses portes le 16 mars 2023, a déjà accueilli plusieurs cas, notant qu’au niveau de ce pôle, il est procédé à l’établissement d’un dossier pour chaque cas en effectuant des analyses médicales pour chacun d’eux, avant de le soumettre au médecin addictologue.

« Nous veillons à examiner comment on peut traiter les patients cas par cas et ce, en utilisant plusieurs méthodes et tous les moyens nécessaires, notamment les rencontres incitatives, la présentation des cas devant des spécialistes en psychologie et en médecine fonctionnelle, tout en veillant à assurer leur accompagnement, en partenariat avec le Pôle Social qui veille, lui, à leur réinsertion au sein de la société, de la famille et dans le milieu professionnel », a-t-il conclu.