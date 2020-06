Centre d’hémodialyse à Taounate…Des services précieux et une mobilisation collective

jeudi, 18 juin, 2020 à 13:16

Le don de sang est soumis à des précautions strictes dans le souci de préserver la santé à la fois du donneur et du patient, permettant d’accomplir cet acte généreux et solidaire en toute sécurité, a souligné le médecin responsable de la communication au Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH), Najia El Amraoui.