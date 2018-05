Le Centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux, un projet solidaire au service des enfants et des jeunes de la région (responsable)

samedi, 19 mai, 2018 à 20:27

Rabat – Le Centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux, inauguré samedi par SM le Roi Mohammed VI au quartier Yaâcoub El Mansour de Rabat, illustre l’intérêt particulier qu’accorde la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’enseignement de la petite enfance et à l’intégration professionnelle des jeunes, a affirmé Mme Souad Boulouiz, Chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Ce Centre, le premier du genre au niveau du Royaume, offrira aux jeunes des formations dans des métiers éducatifs et sociaux, notamment ceux d’éducateur du préscolaire et d’aide de vie sociale, a précisé Mme Boulouiz, notant que les formations dispensées permettront aux jeunes d’accéder au marché de l’emploi.

Le nouvel établissement assurera des sessions de formation continue au profit des éducateurs et éducatrices travaillant dans le secteur privé, a ajouté Mme Boulouiz, soulignant qu’il dispensera une éducation de qualité aux enfants des quartiers limitrophes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de l’ordre de 12 millions de dirhams, le Centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux, d’une capacité de 160 stagiaires, offrira aux personnes bénéficiaires des formations qualifiantes et diplômantes dans des métiers sociaux, notamment ceux des éducateurs spécialisés, des éducateurs du préscolaire et des aides de vie sociale.

Il devra également assurer des formations continues au profit du personnel enseignant, outre l’éducation et à la préscolarisation de près de 175 enfants issus de milieux défavorisés.