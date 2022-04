Centre Futur Technologique Digital d’Incubation des TPEs et Plateforme des Jeunes (encadré)

Mohammedia – Le Centre Futur Technologique Digital d’Incubation des TPEs et Plateforme des Jeunes, dont le lancement des travaux a été donné vendredi à Mohammedia, est une plateforme d’incubation des très petites entreprises et de formation et d’accompagnement des jeunes pour la réussite de leurs projets.

D’un coût global de 30 millions de dirhams, le projet est le fruit d’un partenariat entre la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et ingénierie (FRSDISI), la direction générale des collectivités territoriales, la wilaya de la région Casablanca-Settat, la préfecture de Mohammedia, la région Casablanca-Settat, le comité préfectoral de développement humain de la préfecture de Mohammedia, le conseil préfectoral de Mohammedia et la commune de Mohammedia.

Le projet est composé de quatre piliers, à savoir le centre Futur technologique intelligent, l’espace d’incubation des TPEs, la plateforme préfectorale des jeunes et la résidence de proximité, selon un exposé présenté par M. Hicham Medromi, délégué du président de la FRSDISI.

Cette structure va favoriser la recherche, le développement et l’innovation, l’accompagnement à la réalisation des études de projets, le transfert des technologies et des compétences et l’accompagnement à l’élaboration de plus de 20 brevets et 100 publications scientifiques par an.

Elle permet aussi l’accompagnement à la réalisation des études de projets et aux démarches administratives pour les projets de différents domaines, la réalisation des prototypes et des modèles 3D et des projets à aspect innovant et créatif.

Le centre permettra également l’accueil, l’orientation, la formation et l’accompagnement de 5000 porteurs de projets par an et oeuvrera à la certification des porteurs de projets et des jeunes de la préfecture.

Grace à la résidence de proximité qui sera mise en place, le centre permettra l’accueil des jeunes porteurs de projets avec une capacité d’accueil de 120 résidents par an, outre l’accueil des chercheurs et des stagiaires.

Les différents partenaires ont également donné, au quartier industriel de Mohammedia, le coup d’envoi des travaux de construction de ce centre.