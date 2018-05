Le Centre social pour l’accueil des personnes âgées de Mediouna contribuera à l’insertion sociale des personnes cibles et à l’amélioration de leurs conditions de vie (responsable)

mercredi, 30 mai, 2018 à 19:23

Mediouna – Le Centre social pour l’accueil des personnes âgées, dont les travaux de réalisation ont été lancés mercredi par SM le Roi Mohammed VI au quartier Lahraouiyine dans la province de Mediouna, devra contribuer à l’insertion sociale des personnes cibles et à l’amélioration de leurs conditions de vie, a affirmé M. Abdelhamid Senhajir, responsable des projets de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau de la région de Casablanca-Settat.

Ce Centre offrira aux personnes âgées qui ne disposent pas de domicile ni de ressources des services d’hébergement, de restauration et de santé (accompagnement médical et psychologique), a ajouté M. Senhajir dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement des travaux de construction dudit Centre.

Cet établissement social ambitionne d’assurer le bien-être général des personnes bénéficiaires, de rompre leur solitude et de leur permettre de se départir de l’idée que leur vieillissement représente un handicap, a-t-il dit.

D’une capacité d’accueil de 48 personnes (24 hommes /24 femmes), le Centre social pour l’accueil des personnes âgées de Mediouna sera construit dans un délai de 18 mois dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et l’Association Casablanca Carrière Central (section El Fida-Mers Sultan).