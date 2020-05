Le Centre socio-culturel et sportif de Kasbat Tadla, un exemple édifiant de l’apport considérable de l’INDH en faveur de l’inclusion des jeunes

lundi, 11 mai, 2020 à 15:14

Kasbat Tadla – Le Centre socio-culturel et sportif de Kasbat Tadla (province de Béni Mellal) est l’un des exemples les plus édifiants de l’apport considérable de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de l’épanouissement et l’inclusion des jeunes.

Édifié en plein centre de la commune de Kasbat Tadla dans le quartier historique de Moulay Bouazza Ait Talt, pour un montant global de 3.5 MDH, dont 3.2 en tant que contribution de l’INDH, ce centre inédit au niveau du petit patelin de Tadla a été mis en place dans la cadre du programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, tel que contenu dans la 2è phase de l’INDH, avec comme toile de fond l’appui à l’insertion des jeunes, à la cohésion sociale et l’amélioration des conditions et de qualité de vie des populations.

Au demeurant, le programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain vise à renforcer l’accès aux services de proximité et aux équipements urbains de base et à dynamiser le tissu économique local par des activités génératrices de revenus, avec à la clé le renforcement de la gouvernance des capacités locales à travers des services de proximité et d’animation sociale.

Preuve en est, le centre socio-culturel et sportif de Kasbat Tadla bénéficie à 400 jeunes de la commune de Tadla, qui participent régulièrement aux activités sportives et aux manifestations artistiques et culturelles initiées par le centre en partenariat avec le conseil municipal de Kasbat Tadla, qui supervise cet établissement.

Partant de l’idée que le renforcement des capacités locales passe par l’épanouissement des jeunes et leur développement personnel, le centre dispose d’une salle de cinéma, d’une salle de musique, de deux terrains omnisports et d’une salle multifonctionnelle et une autre dédiée à l’informatique.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la DAS au sein de la préfecture de Béni Mellal, Abderrahmane Jaber a souligné que la commission provinciale de l’INDH a procédé à un diagnostic territorial pour répondre aux besoins de la population de cette commune, en mettant à leur disposition plusieurs espaces dédiés aux activités sportives et culturelles (la musique et le théâtre en particulier), en plus d’un espace de la femme et l’enfant et autre pluridisciplinaire pour l’organisation des conférences et formations, entre autres.

La commune a réservé une assiette foncière pour mettre en place ce centre, avec une enveloppe budgétaire de 3.5 MDH de l’INDH et du Conseil communal de Kasbat Tadla, a-t-il dit, relevant que d’autres assiettes foncières seront réservées pour créer des espaces adjacents dédiés au sport urbain.

Dans cette lignée, il a fait savoir que le centre qui a été réhabilité connait un flux massif de la part de la population, notant que plusieurs jeunes sportifs ayant intégré le Centre ont trouvé une place dans l’équipe nationale de football de moins de 16 ans.

Il a également mis l’accent sur le programme de l’impulsion du capital humain des générations montantes, soulignant que ce centre est de nature à développer les compétences des jeunes dans les différents domaines tant sociaux, économiques, culturels que sportifs.

Pour sa part, la présidente de l’association “Siham El Kheir” pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes à Kasbat Tadla, Siham El Yasmini a souligné que ce centre socio-culturel est le seul espace d’épanouissement, à côté des maisons des jeunes, où plusieurs activités culturelles et de sensibilisation et des séances d’écoute pour les femmes victimes de violence sont tenues de manière régulière.

Mme El Yasmini a également mis en avant les efforts déployés par l’INDH et l’administration du Centre qui octroient des facilitations aux jeunes en plus de leur initiation à la vie active par le biais d’activités socio-culturelles et sportives.

Le centre connait des activités intenses dans la mesure où 16 activités ont été organisées en 2017, 66 activités en 2018 et 69 autres en 2019.

Avec ses quatre programmes cohérents et complémentaires, l’INDH s’adresse à toutes les catégories sociales à leur tête, les jeunes et les générations montantes et ce, dans une logique d’équité et d’égalité des chances, dans l’objectif de réduire les écarts sociaux et les disparités territoriales à l’échelle nationale, le tout dans le cadre d’une approche participative basée sur la gouvernance et la bonne gestion.