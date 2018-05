Le Centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes à Ben M’Sik, un outil privilégié favorisant l’émergence de futurs talents artistiques

jeudi, 31 mai, 2018 à 19:57

Casablanca – Le Centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes, inauguré jeudi par SM le Roi Mohammed VI à Ben M’Sik, est un outil privilégié devant favoriser l’émergence de futurs talents artistiques, a souligné M. Abderrahmane Saber, Chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Ce Centre, qui vient renforcer le réseau d’infrastructures sociales, de formation et de santé réalisées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, vise le renforcement des capacités et potentialités artistiques et culturelles des jeunes du quartier Ben M’Sik et des quartiers limitrophes, a poursuivi M. Saber dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration dudit Centre.

Le nouveau Centre ambitionne également la qualification et l’encadrement des enfants et des jeunes, l’amélioration de leur niveau scolaire et éducatif, ainsi que la promotion du volontariat et du bénévolat associatif, a dit M. Saber.

Rappelant que plusieurs artistes et acteurs de renommée sont originaires du quartier Ben M’Sik, M. Saber a indiqué que ces artistes peuvent, à travers le Centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes, partager avec la jeunesse leurs expériences, voire même de préparer la relève.

M. Saber a, en outre, fait savoir que la gestion du Centre est assurée par la société de développement local Casablanca Events et Animation, en coordination avec plusieurs associations artistiques et culturelles locales, dont l’association Annawras des arts.