Le Centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes, un pont entre le public et l’art (Kamal Kadimi)

jeudi, 31 mai, 2018 à 20:07

Casablanca – Le Centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes, inauguré jeudi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est en mesure de s’ériger en trait d’union et en pont entre le public et l’art, a affirmé M. Kamal Kadimi, acteur, président de l’association “Annawras des arts” qui participe à la gestion de ce Centre.

“Fils de ce quartier, je peux vous assurer que ce Centre sera d’un grand apport pour Sbata et Salmia, dans la mesure où ces deux quartiers souffrent d’un déficit patent en matière d’infrastructures artistiques et culturelles”, a souligné M. Kadimi dans une déclaration à la presse à l’occasion de la cérémonie d’inauguration du Centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes.

Les différentes composantes du Centre en font un espace privilégié de création artistique et de partage d’expériences entre artistes professionnels et jeunes des quartiers limitrophes, a poursuivi M. Kadimi, saluant par la même occasion cette initiative portée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Le Centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes comprend notamment un hall d’exposition, une salle de spectacles et de conférences d’une capacité de 210 places, des loges pour artistes, des ateliers de confection des costumes et déguisements et de fabrication des décors, des salles d’audiovisuelle, d’infographie, de dessin et arts plastiques, d’enregistrement de musique, d’exercices musicaux (percussions, violon, piano, solfège, guitare, luth) et de danse.

Il dispose également d’un espace de culture abritant des salles de formation dans les techniques de communication, de soutien scolaire, d’enseignement des langues vivantes, ainsi qu’un club littéraire. Sa gestion est assurée par la société de développement local “Casablanca Events et Animation”, en coordination avec plusieurs associations artistiques et culturelles locales, dont l’association Annawras des arts.