Cérémonie, le 20 août à Rabat, à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple

mercredi, 18 août, 2021 à 21:20

Rabat- Le Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération organise, vendredi prochain à Rabat, une cérémonie à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Cette manifestation, qui sera organisée dans le plus strict respect des mesures sanitaires énoncées par les pouvoirs publics, sera une occasion idoine de se remémorer les leçons du patriotisme marocain authentique et d’inculquer ces valeurs aux générations futures, a indiqué un communiqué du Haut commissariat.

A cette occasion, un hommage sera rendu à des anciens résistants et membres de l’armée de libération des préfectures de Rabat et Salé et de la province de Khémisset.

De même, des subventions seront remises aux familles d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération se trouvant dans le besoin, ainsi qu’aux enfants d’anciens résistants auto-employés ou entrepreneurs de la région de Rabat-Salé-Kénitra.