Cérémonie à l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif en l’honneur du club Hilal Al-Quds

dimanche, 22 septembre, 2019 à 21:25

Rabat- L’Agence Bayt Mal Alqods Acharif a organisé, dimanche à son siège à Rabat, une cérémonie d’accueil en l’honneur des membres du club palestinien Hilal Al-Quds.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, du directeur du club Hilal Al-Qods, Jamal Ghoucha, du président de l’association marocaine de soutien à la lutte palestinienne (AMSLP), Mohammed Benjelloun Andaloussi et de plusieurs représentants du Raja Club Athletic et de la Fédération Royale marocaine de football ainsi qu’autres personnalités.

S’exprimant à cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui a indiqué que cette cérémonie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par cette institution pour assister le peuple palestinien, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods.

Il a rappelé les différents projets mis en œuvre ces dernières années par l’agence pour soutenir le secteur sportif dans la ville sainte avec une enveloppe budgétaire de plus de 4 millions de dollars, indiquant que ces projets visent à équiper, réparer et réhabiliter un certain nombre de stades et à soutenir des équipes et des clubs sportifs.

L’agence est en passe de créer une cellule académique sous le nom de Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin d’explorer les talents des enfants et des adolescents à Al-Qods, a-t-il dit, estimant que ce projet reflète la volonté de l’agence à continuer à investir dans le secteur du sport, de la jeunesse et de l’enfance, l’une des priorités de ses actions lors de la prochaine étape.

Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine au Maroc a réaffirmé la place qu’occupent Al-Qods et la cause palestinienne dans le cœur des Marocains, exprimant sa gratitude pour le soutien apporté par le Royaume, sous la direction de SM le Roi, à la question d’Al-Qods.

M. Benjelloun Andaloussi a souligné, de son côté, que l’AMSLP, créée en 1968, sera toujours disposée à défendre Al-Qods, conformément à la position constante du Royaume au sujet de la cause palestinienne.

L’assistance a suivi par la suite un court documentaire retraçant le rôle de l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif et ses divers projets lancés au profit de la population d’Al-Qods.

Considéré comme le club le plus titré du football palestinien, Hilal Al-Quds affrontera lundi le Raja Club Athletic lors des 32è de finale de la Coupe Arabe des Clubs Mohammed VI.