Cérémonie à la première base aérienne de Salé à l’occasion du 66-ème anniversaire de la création des FAR

samedi, 14 mai, 2022 à 12:49

Salé – Une cérémonie a été organisée, samedi, à la première base aérienne des Forces Royales Air à Salé, à l’occasion du 66-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales.

Au cours de cette cérémonie, présidée par le Général de Division aérienne, Inspecteur des Forces Royales Air, El Abed Bouhamid Alaoui, lecture a été donnée à l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR, aux différentes composantes des Forces Armées Royales.

Dans cet Ordre du jour, le Souverain a affirmé que “comme chaque année, nous commémorons cet anniversaire si cher dans la mémoire nationale, symbole des valeurs de cohésion, de sacrifice et de négation de soi, dont Nos Forces Armées Royales et le Peuple marocain tout entier tirent, aujourd’hui, les fondements de leur résilience et de leur détermination à faire face à toutes les tentatives désespérées visant à porter atteinte à Notre intégrité territoriale et à Nos solides constantes nationales”.

“A cette occasion, Nous voudrions saluer Nos soldats déployés dans Nos provinces du Sud et de l’Est, ou ceux chargés de surveiller Nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec vigilance et fermeté, fier de ce que vous faites pour préserver l’unité de la Patrie et la sécurité des citoyens”, a poursuivi Sa Majesté.

La cérémonie a été aussi marquée par l’organisation d’un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements des Forces Royales Air.

A cette occasion, plusieurs officiers, sous-officiers et hommes de troupes ont été décorés de Wissams royaux qui leur ont été décernés par le Souverain.

Le 66-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales est une occasion de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la Patrie et son intégrité territoriale et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR.