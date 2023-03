Le CESE défend l’entreprenariat auprès des étudiants de l’ENCG de Tanger

mercredi, 8 mars, 2023 à 20:00

Tanger – Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, a souligné, mercredi à Tanger, la nécessité de défendre l’entrepreneuriat, surtout parmi les jeunes, afin de construire une économie forte et de permettre au Maroc de sortir de la catégorie des pays à revenu intermédiaire.

S’exprimant lors d’une conférence, tenue à l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG), sous le thème “l’Esprit entrepreneurial chez les jeunes au Maroc”, M. Chami a indiqué que cet événement a pour objectif d’amorcer un échange avec l’université marocaine et ses étudiants, dans la continuité des échanges maintenus par le Conseil au sein de sa plateforme digitale de contribution citoyenne “Ouchariko”.

Devant un auditoire attentif, le président du CESE a noté que parmi les thématiques à discuter cette année, qui sont issues des propositions citoyennes, figure la mendicité ou les effets de la sécheresse.

Pour sa part, le président de l’UAE, Bouchta El Moumni, a affirmé que l’objectif de cette conférence, organisée par l’Université, en partenariat avec le CESE, est de sensibiliser les étudiants à l’entreprenariat, soulignant que les étudiants disposent d’énormes potentialités, mais ont besoin de soutien et d’accompagnement, afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs.

M. El Moumni a précisé que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima attire beaucoup d’investisseurs internationaux qui ont besoin de ressources humaines qualifiées et opérationnelles, relevant que l’entreprenariat permet de développer ces compétences.

De son côté, le directeur de l’ENCG de Tanger, Ahmed Maghni, a assuré que la problématique de l’entrepreneuriat n’intéresse pas seulement l’Ecole ou l’Université mais tout le pays, soulignant que l’entrepreneuriat des jeunes est l’un des leviers essentiels pour le développement du pays, d’où l’implication de l’ENCG dans sa promotion, et ce non seulement à travers le cursus d’études, mais aussi dans la mise en pratique des connaissances via les clubs d’étudiants et la mise en place d’une pépinière d’entreprises.

Quant à la présidente régionale de l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM), Chaabia Balbzioui Alaoui, elle a affirmé que le Maroc a donné une attention particulière au partenariat, et ce depuis des décennies, en vue de se positionner sur de nouveaux marchés et d’accroitre la compétitivité nationale.

“L’approche genre n’est pas à écarter, la part de la femme dans l’entreprenariat a connu une hausse significative et l’AFEM œuvre activement à l’augmenter davantage”, a-t-elle dit, citant l’exemple de l’incubateur d’entreprises lancé par l’AFEM, en partenariat avec l’ENCG de Tanger, qui s’emploie à accompagner les entreprises menées par des femmes.

Il est à noter que le président du CESE prendra part à une conférence, qui se tiendra jeudi, à la présidence de l’UAE à Tétouan, sous le thème “l’Economie bleue chez les jeunes”.