Le CESE plaide pour l’éclaircissement des rapports entre les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités territoriales

mardi, 4 février, 2020 à 15:52

Rabat – Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a recommandé dans son rapport “La gouvernance territoriale, levier de développement équitable et durable”, d’éclaircir les rapports entre les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités territoriales.