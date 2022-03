La Chambre de commerce maroco-brésilienne à Dakhla ne fait que consolider la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara (président)

mercredi, 30 mars, 2022 à 15:18

Brasilia – L’ouverture récente d’une chambre de commerce maroco-brésilienne à Dakhla ne fait que consolider la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara, a affirmé le président de la Chambre de commerce Maroc-Afrique-Brésil, Farid Mechqi.

“La visite de la délégation et l’ouverture de la chambre de commerce à Dakhla reflète, dans sa dimension politique, un message politique à travers lequel la Chambre de commerce maroco-brésilienne, en tant qu’institution reconnue par les autorités officielles brésiliennes, consacre la marocanité du Sahara”, a affirmé M. Mechqi dans une déclaration à la MAP.

L’ouverture de cette chambre de commerce revêt également une dimension économique, car “la ville de Dakhla est l’une des villes les plus importantes des provinces du sud marocain, du fait qu’elle constitue un pont de relais avec les autres pays africains”, a-t-il expliqué.

Ainsi, les provinces du sud et la ville de Dakhla en particulier, constituent une plateforme idéale pour traduire dans les faits la coopération sud-sud, en l’occurrence entre l’Amérique du sud et l’Afrique, sans parler de l’avantage lié à la proximité de l’Europe, a poursuivi le président de la Chambre de commerce Maroc-Afrique-Brésil.

Pour lui, “cette initiative s’inscrit justement dans le cadre de la stratégie de SM le Roi Mohammed VI en matière de coopération sud-sud, axée sur la prospection de nouveaux horizons de coopération, notamment avec les pays d’Amérique latine, où le Brésil joue un rôle prépondérant”.

La Chambre de commerce Maroc-Afrique-Brésil peut jouer un rôle important pour encourager les hommes d’affaires et les investisseurs brésiliens à investir dans la ville de Dakhla et dans toutes les villes des provinces du sud, de manière à contribuer au progrès, à la prospérité, au développement et à la création d’emplois pour les jeunes de la région.

Par ailleurs, il a affirmé que les échanges commerciaux entre le Royaume et le Brésil ne cessent de croitre ces dernières années, le pays sud-américain devenant l’un des plus grands partenaires du Maroc, avec un net excédent commercial du Royaume.

M. Mechqi estime néanmoins qu’il y a un potentiel énorme de coopération qui reste à exploiter, d’où la visite de la délégation brésilienne dont faisait partie le député Eduardo Bolsonaro et l’ouverture d’une chambre de commerce maroco-brésilienne à Dakhla.

“Nous aspirons à rapprocher les points de vue, à défendre des intérêts communs, à renforcer les relations économiques et commerciales maroco-afro-brésiliennes et à établir des partenariats fructueux, que nous pouvons consolider régulièrement à travers des foires commerciales et industrielles, des événements culturels et échanges des informations et des expériences”, a-t-il expliqué.

L’objectif à court terme, a noté M. Mechqi, est d’aider des entreprises brésiliennes à s’implanter au Maroc, promouvoir le dialogue entre les acteurs des secteurs public et privé et contribuer à faire du Maroc un centre d’investissement mondial et une plateforme d’exportations brésiliennes vers l’Afrique et le monde, en tirant profit des infrastructures de premier plan du Royaume.

La Chambre de commerce maroco-brésilienne a été inaugurée, samedi dernier à Dakhla, notamment par Eduardo Bolsonaro, député fédéral et conseiller politique du président brésilien. Elle vise principalement à consolider les échanges commerciaux et la coopération économique entre le Maroc et le Brésil.