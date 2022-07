Championnats nationaux scolaires: Plus de 800 filles et garçons en compétition à Ifrane

lundi, 18 juillet, 2022 à 13:46

Les championnats nationaux de l’Enseignement primaire, des centres sportifs et d’Athlétisme pour la saison scolaire 2021-2022, qui se tiennent du 17 au 23 juillet à Ifrane, enregistrent la participation de 880 élèves, représentant l’ensemble des académies régionales d’éducation et de formation et qui ont passé avec succès les épreuves qualificatives aux niveaux local, provincial et régional.

Cette grande manifestation sportive, organisée par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports en coopération avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire (FRMSS) et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Fès-Meknès, sous le signe “le sport scolaire au service des élèves filles et garçons”, est la dernière étape de la mise en application du programme annuel des activités sportives scolaires pour l’année scolaire 2021-2022, indique un communiqué du ministère.

Au programme de ces championnats, des compétitions d’athlétisme et de football pour l’enseignement primaire, de basket-ball 3×3 garçons et filles pour les centres sportifs du 17 au 20 juillet alors que les épreuves du 52è Championnat scolaire d’athlétisme se tiennent du 20 au 23 juillet, précise le ministère.