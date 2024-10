Changement climatique: Mme Bouchareb appelle à une mobilisation urgente des Fonds pour les pertes et dommages au profit des femmes les plus vulnérables

vendredi, 18 octobre, 2024 à 22:55

Rabat – La présidente de la Fondation ConnectinGroup International, Nouzha Bouchareb, a appelé vendredi à une mobilisation urgente et ciblée des Fonds pour les pertes et dommages au profit des femmes les plus vulnérables.