Chefchaouen: Vaccination de plus de 70% des personnes ciblées par la première phase de la campagne nationale

jeudi, 4 février, 2021 à 14:50

Bab Taza (Province de Chefchaouen) – Le délégué provincial de la Santé à Chefchaouen, Dr Khalid Amal, a affirmé que jusqu’au mardi soir, plus de 70% des personnes ciblées par la première phase de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 ont reçu leur première dose du vaccin.

L’opération de vaccination au niveau de la province de Chefchaouen se déroule dans de bonnes conditions depuis son lancement, jeudi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a précisé Dr Khalid Amal, notant que plus de 70% des personnes ciblées par la première phase ont été vaccinées, soit 3.927 bénéficiaires.

La première dose du vaccin a été administrée à environ 80% du personnel en première ligne, à savoir le personnel de la santé et de l’éducation nationale, ainsi que les pouvoirs publics, en plus de 70% des personnes âgées de plus 75 ans, a-t-il ajouté.

Le responsable a, par ailleurs, souligné la mobilisation de l’ensemble des intervenants, sous la supervision des autorités provinciales et la direction régionale de la Santé, afin de réussir la campagne nationale de vaccination, faisant savoir que 35 stations ont été mises en place à cet effet, dont 32 en milieu rural, comprenant 43 équipes médicales, dont 38 en milieu rural.

Cette organisation a permis de couvrir l’ensemble des communes rurales au niveau de la province, que ce soit à travers les équipes se trouvant dans les stations fixes ou celles mobilisées au niveau des points mobiles de vaccination, qui veillent à se déplacer régulièrement pour vacciner les bénéficiaires ne pouvant pas se rendre aux centres.

Les cadres médicaux et infirmiers ont été formés conformément aux normes adoptées afin de garantir le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination, les stations ont été équipées en dispositifs de refroidissement et de surveillance de la température, tandis que les centres de vaccination ont été aménagées de manière à comprendre des salles d’attente, des salles de vaccination ainsi que des salles de repos et de surveillance médicale en cas d’apparition d’effets secondaires, a-t-il expliqué.

Au niveau de la commune de Bab Taza, l’équipe de la MAP a assisté, mercredi, à l’afflux de dizaines de citoyens ciblés pour bénéficier de la première dose du vaccin administré gratuitement, l’opération se déroulant ainsi dans le strict respect du protocole médical en vigueur et des mesures préventives visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Pour sa part, l’infirmier principal au centre de santé, Mohamed Reda Asrar, a indiqué que deux équipes ont été formées pour les opérations de vaccination, la première pour recevoir les citoyens au niveau du centre de santé, tandis que la deuxième se déplace pour vacciner le personnel en première ligne.

L’opération se déroule dans de très bonnes conditions grâce à la mobilisation de l’ensemble des intervenants et les centres de vaccination ont enregistré une affluence importante en moins d’une semaine du lancement de la campagne, a-t-il relevé, appelant les citoyens à continuer à se rendre aux centres de vaccination afin d’atteindre l’immunité collective et sortir de cette crise sanitaire.

Chaque matin, les deux équipes se retrouvent au niveau du centre de santé afin d’établir les interventions à mener, distribuer les vaccins réservés aux vaccination relevant de la circonscription de Bab Taza et munir l’équipe mobile des doses nécessaires.

L’unité mobile s’est déplacée mercredi au lycée Al Wahda Al Ifriquia à Bab Taza pour poursuivre l’opération de vaccination des cadres éducatifs bénéficiant de la première phase de la campagne.

Approchés par la MAP, des bénéficiaires de cette opération de vaccination au sein du centre de santé Bab Taza ont exprimé leur reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI pour avoir lancé cette campagne, gratuite pour tous les citoyens, au niveau de l’ensemble du territoire marocain.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de plus de 17 ans.