Des chercheurs et érudits soulignent l’importance de la Commanderie des croyants dans la préservation de la religion

dimanche, 18 décembre, 2022 à 22:02

Rabat – Des érudits et des experts de la question religieuse ont mis en avant, dimanche à Rabat, l’importance des missions de la Commanderie des croyants (Imarate Al-Mouminine) dans la préservation de la religion et le soin porté à la religiosité des marocains, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Ces propos ont été exprimés lors d’un colloque organisé par le Conseil supérieur des oulémas sous le thème “Imarate Al-Mouminine et la particularité marocaine”, dans le cadre de ses missions visant à promouvoir la conscience religieuse de la nation, assumant ainsi sa mission au service de l’encadrement de la société et la consolidation de son attachement aux constantes spirituelles et nationales.

Dans ce sens, le président du Conseil local des Oulémas d’Oujda, Mustapha Benhamza a souligné l’importance d’”Imarat Al-Mouminine” dans la stabilité politique, le bien-être spirituel et l’interaction positive avec l’institution de gouvernance, mettant en avant la pertinence de la thématique du colloque.

Lors d’un exposé autour du thème “Les oulémas de la nation marocaine, un exemple à suivre dans l’engagement à la Baiâa”, M. Benhamza a relevé que le premier constat à signaler dans ce cadre c’est que l’Islam dispose d’un Etat, doté d’une identité et spécificité, qui a gouverné et cumulé des expériences d’exercice du pouvoir.

”Imarat Al-Mouminine” a joué un rôle protecteur au Maroc dans de nombreuses étapes historiques, a-t-il également évoqué, passant en revue la teneur et les significations du terme l'”Imamat suprême”.

Pour sa part, le président du Conseil local des Ouléma de la province d’Oued Eddahab, Mohamed Salem Al Jilani a souligné que la Baiâa représente l’une des particularités les plus marquantes du régime politique en Islam, de par son exclusivité en matière d’adhésion à la méthodologie de la Charia et la Choura.

De même, il a mis en avant l’attachement des marocains à la Baiâa lors de l’intronisation de leurs Rois, conformément à la tradition des nobles compagnons des prophètes.

La Baiâa au Maroc s’effectue à travers les représentants de la nation, menés par les érudits, les agents d’autorités, les chefs de tribus et les représentants des différentes régions du Royaume, a-t-il noté, ajoutant qu’elle incarne la profonde cohésion et les liens étroits unissant, depuis toujours, le trône et le peuple.

D’où la solidité, a-t-il affirmé, des liens politiques entre les Sultans du Maroc et les provinces sud du Royaume, qui sont restés solides et bien enracinés tout au long de l’histoire. Grâce à l’application du principe de la Baiâa 12 siècles durant, le Maroc a pu asseoir et préserver sa souveraineté sur ses provinces sahariennes.

La relation entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne est ancrée dans l’histoire et a connu un développement lors des premiers siècles après J.-C, notamment lors du premier et deuxième siècle hijri a, pour sa part, assuré Amadou Tidiane Diallo, enseignant chercheur, lors d’un exposé autour de l’expansion spirituelle africaine entre le Maroc et les terres de Soudan.

Il a relevé que l’expansion spirituelle africaine d’Imarat Al Mouminine, notamment sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, s’est bati sur le principe de la stabilité intérieur et l’expansion à l’étranger, selon une combinaison de diplomatie spirituelle (culturelle et religieuse), politique et économique.

Ce colloque vise à faire valoir les fonctions d’Imarat Al Mouminine dans la préservation de la Oumma et la religion, en l’occurrence lors de cette époque de Dynastie Alaouite, marquée par l’unité, la stabilité, le développement et le progrès.