Chichaoua : Campagne de sensibilisation à Imintanout aux risques liés aux incendies dans les espaces commerciaux

lundi, 1 juillet, 2024 à 22:28

Imintanout (province de Chichaoua) – Une campagne de sensibilisation et de conscientisation sur les risques et dangers liés aux incendies dans les lieux de commerce et de négoce, a été organisée, lundi dans la ville Imintanout (une quarantaine de kilomètres de Chichaoua).