Chichaoua : la coopérative “Bissat Tazarine”, un modèle réussi de l’engagement de l’INDH en faveur de la femme rurale

samedi, 26 octobre, 2024 à 21:42

Commune de Mzouda (Province de Chichaoua) – La coopérative féminine “Bissat Tazarin” de couture et broderie, lancée grâce à l’appui de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans la commune rurale de Mzouda (province de Chichaoua), constitue une illustration éloquente de l’engagement constant de l’Initiative en faveur de l’autonomisation économique de la femme rurale.

Située à Douar Tazarine (50km de la ville de Chichaoua), cette coopérative féminine a permis à de nombreuses femmes de la région d’améliorer leur situation économique en leur offrant non seulement des opportunités d’emploi, mais aussi un cadre propice à leur développement personnel et professionnel.

Portée par la détermination et la persévérance de ses membres, la coopérative féminine “Bissat Tazarine” s’est affirmée comme un véritable modèle de réussite en capitalisant sur le savoir-faire ancestral des femmes rurales de la région.

Son engagement envers l’excellence se traduit par une production de haute qualité qui a su séduire une clientèle diversifiée, tant au niveau local que régional.

Grâce à l’appui financier de l’INDH, qui a permis l’acquisition de plusieurs machines à coudre et d’impression sur textile ainsi que d’autres équipements, la coopérative a pu optimiser sa production, élargir sa gamme de produits et renforcer sa présence sur le marché national en explorant de nouveaux canaux de distribution, notamment la vente en ligne.

Opérationnel depuis 2017, ce projet incarne pleinement les valeurs de solidarité et d’entraide entre les femmes du Douar, qui, en unissant leurs compétences et ressources, ont réussi à bâtir un espace de travail collaboratif favorable à leur inclusion sociale et à leur autonomisation économique.

Au-delà de sa vocation économique, la coopérative joue également un rôle important dans la formation des jeunes filles de la commune, en leur offrant des séances d’apprentissage en couture, en broderie artisanale et en techniques de confection de produits textiles traditionnels.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la coopérative, Fatima Ait Kaddour, a exprimé sa gratitude envers l’INDH pour son soutien “crucial” dans la mise en œuvre de ce projet.

“La coopérative s’engage à continuer d’élargir ses activités et à créer encore plus d’opportunités pour les femmes et les jeunes filles, afin de contribuer à un développement inclusif dans la Commune de Mzouda”, a-t-elle ajouté.

De son côté, Safae Benmessoud, membre de la coopérative, s’est félicité de l’impact positif de la coopérative sur les conditions de vie des femmes de la région, notant que ce projet “a non seulement permis de générer des revenus, mais également de renforcer la confiance en soi et l’autonomie des bénéficiaires”.

Elle a, dans la foulée, évoqué les futurs projets de la coopérative, notamment la diversification des produits et l’exploration d’opportunités d’expansion à l’échelle nationale, afin de faire connaître le savoir-faire local au-delà des frontières de la province.

Pour sa part, Amina Garati, cheffe de service “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” à la Division de l’Action Sociale (DAS) de la province de Chichaoua, a affirmé que les programmes de l’INDH jouent un rôle essentiel dans la promotion de l’autonomisation des femmes rurales dans cette partie du territoire national, précisant que ces initiatives visent à créer des opportunités d’emploi, à favoriser l’inclusion sociale et à encourager l’entrepreneuriat féminin.

“L’Initiative oeuvre à soutenir ces projets féminins en leur offrant le soutien financier nécessaire afin d’optimiser leur fonctionnement et d’améliorer leur compétitivité sur le marché”, a-t-elle précisé.

L’engagement de l’INDH envers le développement de la coopérative féminine “Bissat Tazarine” et d’autres initiatives similaires reflète une volonté affirmée de promouvoir l’entrepreneuriat et de dynamiser l’économie locale, tout en préservant le riche patrimoine culturel et artisanal des zones rurales.

Cette “Success story” illustre amplement l’efficacité des initiatives soutenues par l’INDH pour favoriser l’inclusion économique et sociale des femmes rurales, en les intégrant activement dans le tissu économique local.