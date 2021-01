Chichaoua : Forte mobilisation pour la campagne nationale de vaccination anti-Covid 19

vendredi, 29 janvier, 2021 à 23:30

Chichaoua – Les différentes catégories ciblées par la première phase de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 se sont rendues vendredi dans les différents points de vaccination au niveau la province de Chichaoua, le temps de recevoir la première injection du vaccin contre le nouveau coronavirus.

Ainsi, les professionnels de la santé (âgé de de 40 ans et plus), les autorités publiques et les forces de l’ordre, les personnes âgées (75 ans et plus), ainsi que la famille de l’enseignement (personnes âgées de 45 ans et plus) ont reçu la première dose du vaccin, et ce dans le respect strict des mesures barrières de prévention contre la propagation de la Covid-19, dont le port des masques de protection, la distanciation physique et le respect scrupuleux des règles d’hygiène.

“Après le lancement officiel jeudi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination, les différents points de vaccination de la province ont accueilli, aujourd’hui, outre les professionnels de la Santé, d’autres catégories ciblées par la première phase de cette opération citoyenne”, a confié à la MAP, le délégué provincial de la santé par intérim à Chichaoua, M. Mohamed Mouss.

Il a fait savoir que l’opération “se déroule dans de bonnes conditions grâce aux préparatifs engagés, de manière professionnelle, sur le plan logistique et des ressources humaines”, notant que cet engagement sans faille à réussir cette opération de grande envergure, est visible dans tous les centres de vaccination relevant du territoire de la province de Chichaoua.

Dans ce sens, il a appelé les populations locales à s’inscrire pleinement dans cette opération, qui vise à atteindre l’immunité communautaire contre la Covid-19 et à revenir à la vie normale dans les plus brefs délais, se félicitant de la mobilisation de tous les partenaires à cette opération nationale, notamment les cadres de la délégation provinciale de la Santé, les agents d’autorité et les membres du Croissant-Rouge marocain.

De leurs côtés, Plusieurs bénéficiaires, qui ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid, ont fait part de leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette initiative généreuse du Souverain, et de leur grande joie d’avoir reçu cette première injection pour la protection de leur santé et la préservation de la sécurité sanitaire de leurs proches et familles.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, jeudi au Palais Royal à Fès, la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 % de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.