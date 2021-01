Chichaoua : Forte mobilisation pour réussir la campagne nationale de vaccination anti-Covid

mercredi, 27 janvier, 2021 à 23:54

Chichaoua – A l’instar des autres provinces de la région de Marrakech- Safi, les préparatifs vont bon train à Chichaoua, afin de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie de la Covid-19.

Dans ce sens, toutes les mesures ont été prises au niveau des différents centres et stations de vaccination aménagés au niveau provincial, dans le but d’assurer l’accueil des bénéficiaires de cette opération d’envergure dans d’excellentes conditions et veiller scrupuleusement au respect des mesures barrières destinées à préserver la santé des citoyens.

Ces points de vaccination ont été dotés également de l’ensemble des moyens logistiques nécessaires, notamment en termes de conservation et d’entreposage des doses de vaccin anti-Covid 19 dans des chambres froides conformément aux standards les plus exigeants dans ce sens.

Et afin d’assurer un suivi minutieux sur le terrain de l’état d’avancement des préparatifs de la campagne de vaccination, dont le démarrage effectif sera donné jeudi 28 janvier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouverneur de la province de Chichaoua, M. Bouabid El Guerrab, accompagné des membres du comité provincial de veille, a présidé de manière quotidienne et continue une série de séances de travail et effectué des visites à nombre de centres de santé aménagés pour le déroulement de la campagne nationale de vaccination, occasion de prendre connaissance des différentes mesures prises, ainsi que des moyens techniques et informatiques mobilisés pour le déroulement de cette importante opération dans de meilleures conditions.

“S’agissant des préparatifs que mène la délégation provinciale de la santé à Chichaoua dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-Covid 19, ils ont démarré très tôt pour concerner dans un premier temps le volet logistique”, a confié à la MAP, le délégué provincial de la santé par intérim à Chichaoua, M. Mohamed Mouss.

Dans la foulée, il a mis en avant l’effort déployé par le ministère de tutelle afin de doter les centres de vaccination de l’ensemble des équipements logistiques, notamment les chambres froides pour l’entreposage et la conservation du vaccin dans la température requise.

La délégation provinciale de la Santé à Chichaoua a été dotée également de tablettes électroniques et de toute la logistique informatique pour la gestion des données liées à cette vaste opération de vaccination et à l’inscription des citoyens bénéficiaires, a-t-il poursuivi, notant que dans une seconde étape, il a été procédé à l’identification de la population ciblée, et ce conformément aux directives du ministère de la Santé.

Au rang des préparatifs figure également une formation globale au profit des cadres médicaux et paramédicaux, ainsi que des cadres administratifs qui auront la charge de gérer les stocks de vaccins, a expliqué M. Mouss.

Il a rappelé que la province de Chichaoua a déjà reçu des doses du vaccin qui seront administrées aux populations ciblées, dont les personnes âgées de plus de 75 ans, des staffs qui sont au front, notamment le personnel de la santé, les autorités publiques, les forces de l’ordre et le personnel de l’éducation nationale, avant que l’opération ne soit étendue au reste de la population de la province.

“Nous sommes mobilisés et fin prêts à oeuvrer pour garantir à cette campagne nationale de vaccination anti-Covid 19, destinée à atteindre l’immunité collective contre le coronavirus, toutes les conditions de succès”, a-t-il dit, exprimant ses vifs remerciements aux autorités provinciales et cadres de la direction régionale de la santé pour leur mobilisation sans faille à la faveur de la réussite de cette opération nationale.

A noter que conformément aux Hautes Instructions Royales, cette campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens.

Elle se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents dont l’âge varie entre 17 ans à plus de 75 ans, ce qui permettra d’atteindre les niveaux escomptés d’immunisation collective et de protéger la population contre cette pandémie.