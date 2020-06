Chichaoua : Lancement de l’opération “Salama” destinée aux femmes leaders

mercredi, 10 juin, 2020 à 21:31

Chichaoua-La province de Chichaoua vient de bénéficier du lancement de la septième phase de l’opération “Salama”, une initiative destinée aux femmes leaders des clubs féministes, portée par le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Cette opération cible notamment les femmes leaders des clubs féministes, en l’occurrence celles issues du monde rural, qui, à cette occasion, ont bénéficié de kits individuels de prévention sanitaire pour faire face à la propagation du Covid-19.

Lancée à partir du club féministe de la Commune Sidi Bouzid, cette initiative va être élargie pour comprendre l’ensemble des clubs féministes, ainsi que les centres de protection de l’enfance relevant de la province de Chichaoua.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (Département de la jeunesse et des sports) à Chichaoua, Taher El Anssari, a souligné que cette action permettra de mobiliser les femmes et les filles du milieu rural afin de les inciter à se conformer positivement et efficacement aux mesures préventives.

Cette opération vise la distribution de kits médicaux composés de moyens de prévention, des produits d’hygiène et de nettoyage, outre des dépliants et des brochures de sensibilisation, a-t-il relevé.

L’opération “Salama” se veut, ainsi, une invitation aux autres composantes de la société civile à s’inscrire dans les efforts de lutte contre le coronavirus, en se focalisant sur la femme, eu égard à sa place significative et à son rôle pionnier au sein de la société et de la famille, a-t-il indiqué.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat conclu entre le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et l’UNFPA, une coopération qui vise à accompagner les jeunes marocains et à apporter des réponses à la pandémie du Covid-19.

Ciblant plus de 1.333 personnes, cette initiative porte sur la distribution de kits individuels de moyens de prévention aux pensionnaires des centres de protection de l’enfance, ainsi que des kits médicaux et institutionnels au profit des services de santé relevant de ces centres, en plus de la remise de kits de santé individuels aux femmes leaders de clubs féministes dans les zones rurales et semi-urbaines.