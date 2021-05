Chichaoua : L’INDH au chevet des personnes souffrant d’insuffisance rénale

vendredi, 7 mai, 2021 à 8:58

Chichaoua – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) joue un rôle important dans la promotion et le renforcement de l’offre de santé dans la province de Chichaoua, en particulier pour les patients souffrant d’insuffisance rénale qui bénéficient des services de soins au sein du Centre d’Hémodialyse à l’hôpital provincial Mohammed VI.

Ainsi, le gouverneur de la province, M. Bouabid El Guerrab, accompagné notamment du Délégué provincial par intérim de la Santé, M. Mohamed El Mouss, a effectué une tournée dans les différents services et dépendances du centre, au cours de laquelle il a pris connaissance de l’état de santé des patients qui suivent des séances d’hémodialyse au sein de cette structure de santé.

Par ailleurs, des explications ont été fournies au gouverneur sur les services assurés par le Centre ainsi que sur les modalités de sa gestion, sous la supervision d’un staff médical et infirmier qui comprend un médecin spécialiste, un médecin généraliste et huit infirmières.

Cette infrastructure comprend notamment, une salle d’accueil, des bureaux pour le personnel médical, une salle d’hémodialyse, une salle de consultation, une salle technique et des dépendances sanitaires.

Le Centre à vocation sociale et sanitaire, prend en charge 60 patients souffrant d’insuffisance rénale (13 personnes sur la liste d’attente), dans un effort soutenir d’appuyer le secteur de la santé, rapprocher les services de santé des citoyens et réduire les coûts de traitement pour les patients issus de familles nécessiteuses ainsi que ceux du transport vers d’autres villes voisines pour le traitement.

Ce projet, rappelle-t-on, s’inscrit dans le cadre des programmes de l’INDH, qui ont pour objectif de renforcer les infrastructures de santé dans la province et de rapprocher les services médicaux des citoyens à travers la promotion et le renforcement de l’offre de santé et l’amélioration de la qualité des prestations offertes.