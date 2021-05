Chichaoua : M. Dardouri prend connaissance de l’état d’avancement de plusieurs projets de l’INDH

jeudi, 20 mai, 2021 à 1:06

Chichaoua – Le wali- coordinateur national de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), M. Mohamed Dardouri, a tenu mercredi au siège de la préfecture de la province de Chichaoua, une séance de travail consacrée à l’examen du bilan de l’INDH, ainsi qu’à la mise en œuvre des programmes de la phase III de l’INDH au niveau de cette province.

Au cours de cette réunion tenue en présence du gouverneur de la province de Chichaoua, M. Bouabid El Guerrab, des présidents des Comités locaux de développement humain (CLDH) et des Chefs de divisions respectives de l’action sociale, du Budget et du Matériel ainsi que de l’Equipement, M. Dardouri a aussi pris connaissance de l’état d’avancement des projets programmés dans le cadre de la Phase III de l’INDH.

Selon des données rendues publiques à cette occasion, par le Comité provincial de développement humain (CPDH) au niveau de la province de Chichaoua, quelque 176 projets ont été programmés au titre de 2019-2020, pour un coût global de 73.331.198 DH.

Ces projets concernent le programme 1 de la phase III de l’INDH “Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base” (17 projets d’un coût global de 22.951.552 DH), le programme 2 “Accompagnement des personnes en situation de précarité” (18 projets pour un budget de l’ordre de 11.570.600 DH), le programme 3 “amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” (73 projets pour un coût global de 8.460.000 DH) et le programme 4 “Impulsion du capital humain des générations montantes” (68 projets pour un coût global de 30.349.046 DH).

A l’issue de cette réunion de travail, le wali- coordinateur national de l’INDH et la délégation l’accompagnant, ont visité une unité de l’enseignement préscolaire au douar Dar Hamad (commune Ait Hadi), occasion de prendre connaissance des équipements, ainsi que des différentes prestations de service offertes aux enfants dans ce domaine.

En chiffres, il convient de noter qu’au niveau de la province de Chichaoua, quelque 147 unités de l’enseignement préscolaire ont été réalisées ou programmées au titre de 2019-2021, pour un montant total de 30.362.614 DH et ce, dans le cadre du programme 4 “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

En 2019, quelque 32 unités d’enseignement préscolaire ont été réalisées, pour un coût global de 5.367.350 DH, alors que 17 autres unités ont été programmées en 2020 pour un montant total estimé à 3.595.264 DH, soit un taux d’avancement de 63%.

Au titre de 2021, quelque 98 unités préscolaires ont été programmées, pour une enveloppe budgétaire totale de 21.400.000 DH avec un taux d’avancement de 15%.

Le nombre total des bénéficiaires de ces unités préscolaires s’élève à 858 enfants.

Depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’INDH a bénéficié à des millions de Marocains leur permettant de mieux tirer profit de leur potentiel. Ce chantier de Règne a évolué depuis son lancement pour contribuer au progrès socio-économique du Royaume.

La phase III de l’INDH, lancée en septembre 2018, est venue pour capitaliser sur ses acquis et recentrer ses programmes notamment, sur le développement du capital humain et la promotion de la condition des générations montantes.

Cette phase porte sur plusieurs axes à savoir : “le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base”, “l’accompagnement des personnes en situation de précarité”, “l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” et “l’impulsion du capital humain des générations montantes”.