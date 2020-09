Chichaoua : Rentrée scolaire 2020-2021 “‘réussie” en dépit de la conjoncture exceptionnelle liée à la Covid- 19

lundi, 7 septembre, 2020 à 21:29

Chichaoua – Le démarrage des cours au titre de l’année scolaire 2020-2021 s’est fait de manière “effective” et “réussie” au sein des différents établissements scolaires relevant de la province de Chichaoua, indique-t-on auprès de la Direction provinciale de l’éducation nationale.

Cette rentrée scolaire s’est déroulée dans le respect le plus scrupuleux des différentes mesures sanitaires et préventives décrétées par les autorités compétentes pour enrayer la propagation de la pandémie de la Covid-19, et en application stricte de la note ministérielle 39-20 régissant les différentes étapes relatives à la rentrée scolaire.