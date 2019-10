Chichaoua : Saisie de 1,65 tonne de chira (DGSN)

jeudi, 17 octobre, 2019 à 18:40

Rabat-Les éléments de la police judiciaire de Chichaoua ont procédé, jeudi aux premières heures, en collaboration avec leurs homologues de Marrakech et sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, à la saisie d’une quantité de 1,65 tonne de chira.

Cette quantité de drogue, soupçonnée d’être liée à des réseaux internationaux de trafic de drogue, a été saisie à l’entrée de la ville de Chichaoua à bord d’un camion immatriculé au Maroc et conduit par un individu de 36 ans, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant qu’une embarcation pneumatique qui serait utilisée dans le trafic par voies maritimes a également été saisie lors de cette opération.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire qui s’inscrit dans le cadre des efforts intenses menés par les services de sécurité en vue de lutter contre le trafic international des stupéfiants et psychotropes, selon la même source.