Chine: Le Maroc remporte le bronze lors de la Compétition internationale du meilleur carreleur

samedi, 16 novembre, 2024 à 13:33

Pékin – Bilal Benhammou, lauréat de l’édition 2024 du concours “Master Zlayji”, a remporté la médaille de bronze lors de la Compétition internationale du meilleur carreleur (Global Tiler Competition), organisée à Shanghai en Chine par Sika BFM Chine.

La Chine a été couronnée championne de cette compétition, suivie de l’Équateur et du Maroc, indiquent Super Cérame et Sika Maroc dans un communiqué conjoint.

La compétition s’est déroulée en deux étapes: une épreuve théorique le 8 novembre, suivie d’une épreuve pratique le 9 novembre, précise le communiqué.

Bilal Benhammou a su se hisser sur le podium grâce à ses performances exceptionnelles, confirmant l’étendue de la maîtrise et de l’expertise marocaine dans l’art de la pose de céramique, face à 56 participants issus de 13 pays en lice pour les premières places.

Le Maroc participe à ce prestigieux concours pour la deuxième fois, une initiative rendue possible grâce aux cycles de formation complets combinant théorie et pratique offerts par Super Cérame, filiale de Ynna Holding, leader national dans la fabrication de carreaux de céramique, et Sika Maroc, acteur incontournable du secteur du BTP (bâtiment et travaux publics).

Ces deux entreprises se sont unies pour organiser “Master Zlayji 2024”, un concours national unique, dédié aux poseurs de céramique marocains et visant à promouvoir l’excellence dans ce secteur.

L’édition 2024 de “Master Zlayji” a rassemblé 1.500 participants, établissant un nouveau record et triplant le nombre d’inscriptions par rapport à la première édition.

Ce succès témoigne de l’intérêt croissant des professionnels du secteur pour cet événement désormais incontournable, et reflète l’engagement de Super Cérame et de Sika Maroc en faveur du soutien et de la valorisation des talents nationaux.

“Je tiens à exprimer ma gratitude envers Super Cérame et Sika Maroc pour la mise en place du projet “Master Zlayji”, qui valorise et récompense le savoir-faire des carreleurs marocains”, a déclaré Bilal Benhammou, cité dans le communiqué.

“La compétition au Maroc n’a rien à envier à celle internationale. L’événement national a été organisé avec autant de soin et de professionnalisme que celui en Chine”, a-t-il ajouté.

Depuis plus de 50 ans, Super Cérame se positionne comme un acteur majeur de l’économie marocaine, avec quatre sites de production, cinq showrooms et un réseau de 5.000 références.

L’entreprise forme chaque année plus de 1.000 poseurs et, grâce à une production quotidienne de 120.000 m², se classe parmi les 20 premiers producteurs mondiaux de carreaux céramiques.

Présent depuis 1979, Sika Maroc propose des solutions chimiques pour la construction et l’industrie, couvrant tous les aspects, de la fondation à la toiture.

Disposant de cinq usines à travers le Maroc, l’entreprise se distingue par sa qualité et son engagement en faveur de la durabilité, collaborant étroitement avec les professionnels pour rehausser les standards du secteur au Royaume.