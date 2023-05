Chtouka-Aït Baha: L’INDH au service de l’accompagnement réussi des porteurs de projets

jeudi, 25 mai, 2023 à 12:20

Biougra,(Province de Chtouka-Aït Baha) – La plateforme des jeunes de Biougra (province de Chtouka-Aït Baha), mise en place dans le cadre de la phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), constitue un espace dédié à la promotion de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes et à l’amélioration de leur employabilité.

Réalisée en 2022 dans le cadre du 3è programme de l’INDH relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, cette structure offre aux jeunes des formations adaptées au marché du travail et un accompagnement orienté vers l’employabilité, l’entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire.

D’un coût de 3,3MDH, cette plateforme des jeunes réalisée par le Comité provincial de développement humain (CPDH), vise à améliorer les conditions sociaux-économiques de cette catégorie sociale, faciliter l’accès à l’information et accompagner les jeunes porteurs de projets.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la plateforme des jeunes de Biougra, Hicham Massati a indiqué que cette structure gérée par l’association de “l’Union des auto-entrepreneurs” est dotée d’espaces d’accueil, d’écoute et d’orientation, d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’emploi, ainsi que des espaces de renforcement des compétences.

Cette structure se veut un espace d’intégration économique et sociale des jeunes de la province et une locomotive sur la voie de la concrétisation de leurs projets, a-t-il ajouté.

Au titre de sa troisième phase, l’INDH a contribué de manière significative à la promotion de l’inclusion économique des jeunes au niveau de la province de Chtouka-Aït Baha et au développement de leur esprit entrepreneurial, ainsi qu’à l’adoption d’une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’emplois.

L’appui apporté par l’INDH dans ce domaine est très apprécié par les jeunes porteurs d’idées de projets de cette province, qui sont animés d’une grande volonté de contribuer au développement de leur environnement socio-économique.

L’INDH ne se contente pas uniquement de soutenir financièrement les projets, mais assure également aux porteurs d’idées un accompagnement pré et post création au sein des plateformes des jeunes dans un souci d’assurer la pérennité des projets.

A travers cette nouvelle approche multi-échelles, l’INDH vise à promouvoir la situation économique et sociale des jeunes en tant que levier essentiel de développement.