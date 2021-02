Chtouka-Aït Baha : un mort dans un incendie au marché de la commune Belfaa

samedi, 13 février, 2021 à 23:08

L’Hôtel & Ryads Barrière le Naoura a conclu, samedi à Marrakch, deux accords de partenariat avec la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), antenne de Marrakech, et le Centre de Formation et Qualification aux Métiers de l’Artisanat de Marrakech-Safi avec comme objectifs de soutenir les maîtres-artisans, ainsi que les enfants en situation de précarité ou abandon, touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences économiques et financières.