Chtouka-Aït Baha : la promotion de l’enseignement au centre des priorités de l’INDH

vendredi, 28 janvier, 2022 à 13:49

Biougra – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) œuvre au niveau de la province de Chtouka-Aït Baha, à l’extension de l’offre éducative de l’enseignement et à l’amélioration de sa qualité à travers la mise en place des structures d’accueil adéquates au profit des enfants en âge de scolarité.

Consciente de l’importance du rôle joué par l’enseignement préscolaire dans l’épanouissement des générations futures et leur réussite scolaire, l’INDH au titre de sa troisième phase 2019-2023, multiplie les efforts en faveur de l’éducation en milieu rural à travers l’allocation d’une enveloppe financière importante et l’adoption de nouveaux mécanismes et approches de mise en œuvre des projets programmés.

En effet, l’axe de l’INDH relatif à la promotion de la scolarisation s’est concrétisé au niveau de la province de Chtouka-Aït Baha, par la création de plusieurs unités de préscolaire de qualité dans les zones rurales et enclavées à même de garantir aux enfants la chance de poursuivre leurs cursus dans les meilleures conditions.

Dans ce sens, Fatima Ez-zahra Diab, responsable de la division de l’action sociale de la province de Chtouka-Ait Baha, a indiqué que l’INDH, depuis, son lancement en 2005 ne cesse de mettre en place des projets et programmes visant à promouvoir le secteur de l’enseignement.

“Ces projets visent notamment le renforcement de la qualité d’enseignement, la mise en place des infrastructures essentielles y compris la maison de l’étudiant(e) et la généralisation du transport scolaire, ainsi que l’accompagnement et l’orientation des élèves”, a relevé Mme Diab dans une déclaration à la MAP.

Et d’ajouter que le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Chtouka-Ait Baha a réalisé 171 projets dans le secteur de l’enseignement pour un montant de 130 millions de dirhams (MDH), dont la contribution de l’INDH est de plus de 71MDH.

Le Comité a pris en charge la construction, l’équipement et les frais de gestion de 82 unités d’enseignement préscolaire mises en place entre 2019 et 2021 pour une enveloppe budgétaire de plus de 31MDHs.

Selon des données de la province, l’INDH a contribué entre 2005 et 2021 à la réalisation de plusieurs projets liés au secteur de l’enseignement, dont 33 maisons d’étudiantes pour plus de 50MDHs (22MDHs versés par l’INDH), ainsi que 8 internats pour un montant de 13 MDHs (6MDHs attribués par l’INDH).

Concernant le transport scolaire, 39 projets ont été mis en place pour une enveloppe de 10,5MDHs, alors que 9 autres portant sur la qualification et l’équipement des établissements scolaires ont été réalisés et ce pour un montant de 4,5MDHs dont la contribution de l’INDH est à l’ordre de 1,3MDH.

De même, 82 unités d’enseignement préscolaire ont été créées pour plus de 31.762.000 dhs, financées totalement par l’INDH.

L’ambition de la troisième phase de l’INDH, consiste à rattraper les déficits d’infrastructures et de services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, à accompagner les personnes en situation de précarité, à favoriser l’intégration économique des jeunes et le développement humain des générations montantes.

Cette phase qui érige l’enseignement préscolaire en levier incontournable de lutte contre le décrochage scolaire en se tournant vers la mise en place d’équipements socio-éducatifs, repose sur une approche volontariste et renouvelable visant à renforcer les acquis tout en réorientant les programmes pour développer le capital humain, soutenir les couches précaires et adopter une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’opportunités d’emploi.